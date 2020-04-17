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"Буквально завтра": Трамп разрешил некоторым штатам восстановить экономическую деятельность

"Буквально завтра": Трамп разрешил некоторым штатам восстановить экономическую деятельность
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп говорит, что некоторые штаты могут начать "открывать" экономику уже в пятницу.

Власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Они могут начать открывать экономику буквально завтра", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее Трамп прояснил, что губернаторы штатов сами будут решать, когда им следует ослаблять ограничения, введённые для борьбы против коронавируса.

Covid-19: Трамп призвал США готовиться к возвращению коронавируса в этом году

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

"Остальные штаты успешно решают еще сохраняющиеся проблемы", - добавил он.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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