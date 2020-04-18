В США более 3,5 млн человек протестировали на COVID-19

Новости мира:Штаты протестировали на коронавирусную инфекцию 3 миллиона 541 тысячу человек.

Соединенные Штаты протестировали на коронавирусную инфекцию 3 миллиона 541 тысячу человек.

Об этом информирует центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Сейчас в стране зарегистрировали 699 тысяч случаев заражения. Из них вылечились 58 тысяч больных. Жертвами заболевания стали почти 37 тысяч человек.

За последние сутки в стране подтвердили почти 30 тысяч новых случаев заражения, умерли – 2342 человека.

Напоминаем, в Белом доме ожидают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабных изменений. Об этом сообщил в среду на брифинге в своей администрации президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что он не уверен в способности организации такие изменения осуществить.