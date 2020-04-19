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США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:ВМС США ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont.

Американские ВМС в субботу официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont, который относится к современным технологическим американским субмаринам класса "Вирджиния".

Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны США.

"ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-ый атакующий подводный корабль класса "Вирджиния", - отметили в оборонном ведомстве США.

Несмотря на то, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена ввиду безопасность для здоровья и карантинные ограничения, ВМС официальным распоряжением перевели корабль на боевую эксплуатацию. Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.

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Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл в этой связи заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает "новую фазу доминирование" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.

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США, Военные, Подводная лодка, Вирджиния, Американские ВМС, USS Vermont.
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