США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

Новости мира:ВМС США ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont.

Американские ВМС в субботу официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont, который относится к современным технологическим американским субмаринам класса "Вирджиния".

Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны США.

"ВМС США 18 апреля 2020 года ввели в действие новую подводную лодку USS Vermont (SSN 792), уже 19-ый атакующий подводный корабль класса "Вирджиния", - отметили в оборонном ведомстве США.

Несмотря на то, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена ввиду безопасность для здоровья и карантинные ограничения, ВМС официальным распоряжением перевели корабль на боевую эксплуатацию. Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.

Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл в этой связи заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает "новую фазу доминирование" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.