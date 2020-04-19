В США тестирование на COVID-19 прошло более 3,5 млн жителей

Новости мира:В США на COVID-19 протестировали более 3 млн человек.

В США протестировали на новый коронавирус 3 690 482 человек.

Об этом информирует центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

По состоянию на 1:00 19 апреля в США диагностировано 726 645 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в стране подтвердили 38 768 новых случаев заражения, умерли – 1614 человек.

Напоминаем, смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк идет на спад, за последние сутки умерли 540 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо.