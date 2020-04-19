"Неоновые" волны: на побережье Южной Калифорнии замечено редкое явление (Видео)

Новости мира:На побережье Южной Калифорнии появились "неоновые" волны.

Редкое явление прибоя, озаренного ярко-синим свечением, было замечено на побережье города Ньюпорт-Бич в Южной Калифорнии. Подобное зрелище в этой местности можно наблюдать раз в несколько лет, сообщает Pacifica Tribune.

Красный прилив, появляющийся у берега, часто становится подсказкой того, что вечером у берега можно наблюдать биолюминесценцию. Очевидцы описывают удивительное зрелище как "большие волны, которые выглядят, как на земле Аватаров, настолько они синие".

Причиной явления биолюминесценции во время прибоя являются динофитовые водоросли, которые придают воде ярко-синий цвет. В течение дня фотосинтезирующие организмы поднимаются на поверхность ближе к свету, создавая тонкий, плотный слой на воде.

Красные приливы непредсказуемы, и не все они вызывают биолюминесценцию. В США пока не существует программы мониторинга красного прилива, но Система наблюдений за прибрежным океаном в Южной Калифорнии проводит еженедельный отбор проб на наличие потенциальных вредных токсинов среди водорослей.

Ученые не знают, как долго продлится нынешний красный прилив и связанное с ним свечение прибоя по вечерам. Предыдущие события, зафиксированные в 2018 году, длились от недели до месяца, сообщили эксперты в Институте океанографии Скриппса в Калифорнийском университете Сан-Диего.