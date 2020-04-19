Свадьба в дни пандемии: в Нью-Йорке разрешили церемонии бракосочетания проводить онлайн

Новости мира:В штате Нью-Йорк из-за коронавируса разрешили заключать браки онлайн.

В штате Нью-Йорк разрешили проводить брачные церемонии через видеоконференции, поскольку в связи с пандемией коронавируса большинство учреждений для заключения брака закрылись.

Соответствующий указ издал губернатор штата Эндрю Куомо, пишет "Громадское".

Так, по словам губернатора, от начала эпидемии коронавируса в штате возросло количество разводов, а новых браков уменьшилось.

Раньше бракосочетания в удаленном режиме были запрещены законом и требовалось личное присутствие брачующихся. Губернатор временно остановил действие данной нормы, чтобы способствовать заключению новых браков.

Штат Нью-Йорк, как известно, является наиболее пострадавшим от COVID-19 регионом США.

Как сообщалось, по состоянию на утро 19 апреля во всем мире насчитывается более 2,3 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали более чем 160,7 тысячи человек, 595 433 человек выздоровели.