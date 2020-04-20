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Жители США на карантине разбирают всех животных из приютов

Жители США на карантине разбирают всех животных из приютов
04:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kievcity.gov.ua

Новости мира:Американцы активно забирают домой из приютов собак, кошек и других животных.

На фоне эпидемии коронавируса жители США активно забирают домой из приютов собак, кошек и других животных, которые ранее остались без хозяев.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Впервые в своей истории приют для собак на Флориде полностью опустел. По мнению работников, из-за пандемии коронавируса у людей появилось больше времени, чтобы заботиться о домашних животных. Поэтому для всех собак в приюте удалось найти хозяина", - говорится в сообщении.

В частности, менеджер приюта Элизабет Харфманн рассказала, что обычно у них содержатся около сотни животных. Но сегодня все вольеры опустели.

Напоминаем, США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев Covid-19 - 738 923, из которых 39 015 – летальных. В то же время излечились 68 285 американцев.

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США, Животные, Американцы, Приют, Карантин, Штаты.
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