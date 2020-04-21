Хакеры ищут "засекреченную информацию о коронавирусе": в США выросло количество киберпреступлений

Новости мира:Количество киберпреступлений выросло в четыре раза во время пандемии.

Количество киберпреступлений выросло на 400% во время вспышки COVID-19. Об этом говорят данные американского Бюро по жалобам на преступность в интернете (IC3).

До начала вспышки коронавирусной инфекции IC3 — подразделение ФБР, принимало не более 1 тыс. жалоб на хакерские действия в день. За последний месяц, когда большая часть населения населения планеты находилась на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции, число ежедневных жалоб на хакерские действия выросло до 4 тыс. штук.

При этом большая часть жалоб исходит от сотрудников Агентства здравоохранения США, ВОЗ и разных социальных служб, которые являются основными пострадавшими от действий хакеров. Издание отмечает, что, вероятно, хакеры пытаются найти "засекреченную информацию о коронавирусе".

Кроме того, большое количество офисных сотрудников начали работать из дома, поэтому вырос и объем взломов различных мессенджеров и сервисов для удаленной коммуникации сотрудников. При этом в докладе IC3 не указывается точное количество проведенных взломов и урон от них.