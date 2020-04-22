"Поможет безработным американцам": США приостановят выдачу "грин-карт"

Новости мира:США останавливают прием иммигрантов на два месяца.

Президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".

Об этом сообщает Reuters.

Президент планирует подписать соответствующее распоряжение в среду. Указ будет касаться только тех, кто претендует на постоянное жительство в Штатах, то есть на "грин-карту". Однако, запрет не будет применяться к тем, кто едет в Штаты на временной основе.

"Это будет нечестно и неправильно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, которые прибыли из-за границы", – сказал он журналистам.

Трамп также отметил, что решение будет иметь исключения.

Глава Белого дома заявил, что распоряжение будет пересмотрено через 60 дней.

"Остановка иммиграции поможет безработным американцам в первую очередь получить рабочие места, когда страна откроется (завершится карантин – ред.)", – заявил Трамп.