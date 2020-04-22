На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям

Новости мира:Президент США разрешил вести огонь на поражение по Иранским кораблям, если те будут вести преследование.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Военно-морским силам США стрелять на поражение по иранским кораблям, если они будут преследовать американские корабли в море.

Об этом глава Белого дома написал в среду на официальном Twitter-странице.

"Я поручил Военно-морским силам США расстреливать и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши корабли в море", - заявил глава Белого дома.

Сообщение американского президента появилось после напряженного инцидента, возникшего между кораблями ВМС США и Ирана на прошлой неделе в Персидском заливе. Тогда, по сообщениям американской стороны, по меньшей мере 11 иранских военных судов береговой охраны подходили к ним на опасное расстояние и вели преследование.

Иранская сторона, со своей стороны, подтвердила инцидент, однако заявила, что корабли ВМС США совершили против них провокации.

Это не первый конфликт между боевыми силами Ирана и США в регионе. В частности, в прошлом году Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве, заявив, что тот залетел на иранскую территорию.