США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ

Новости мира:Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о временном прекращении иммиграции в США, что означает приостановление выдачи миграционных виз и "зеленых карт", которые дают право прибывшим иммигрантам устраиваться на работу в США.

Об этом он сообщил в среду, во время пресс-конференции в Белом доме.

"С целью защиты наших замечательных американских работников я только что подписал указ о временном прекращении иммиграции в США. Это обеспечит безработным американцам любого происхождения первенство в очереди на работу, когда наша экономика восстановится", - заявил президент.

Это был ожидаемый шаг, поскольку накануне глава Белого дома заявил о намерении прекратить выдачу "зеленых карт" новым мигрантам на 60 дней. Одновременно он подчеркнул, что этот термин и условия могут быть пересмотрены им лично и его администрацией.