Сенат США: Кремль вмешался в выборы 2016 года

Новости мира:В Сенате подтвердили выводы разведки о вмешательстве России в американские выборы.

Комиссия Сената США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает Голос Америки и Associated Press.

В документе говорится о том, что разведка США имела доказательства того, что Москва предпочитала Дональду Трампу, пыталась разрушить репутацию Хиллари Клинтон и президент РФ Владимир Путин "одобрял и руководил определенными аспектами" кампании влияния Кремля.

Доклад комиссии Сената является частью расследования вмешательства России в выборы. В марте 2019-го года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс.

Председатель Комитета Сената по разведке Ричард Берр сказал в заявлении, что возглавляемая им панель "не нашла никаких оснований оспаривать" выводы разведывательного сообщества.

"Эти выводы являются еще одним подтверждением того, что мы уже знали. Они не удивляют, но вызывают надежду, потому что остаются люди, которые до сих пор не понимают, что Кремль вмешался в выборы 2016 года ", - сказал в интервью" Голосу Америки "бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр в Атлантическом совете.