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Волкер: США не будут отменять санкции против РФ

Волкер: США не будут отменять санкции против РФ
17:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Курт Волкер рассказал, что даже если этого пожелает Трамп, США не снимут санкции с России.

США не отменят санкции против РФ за ее агрессию против Украины.

Об этом заявил посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки по переговорам относительно Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Я не предусматриваю и не прогнозирую никакой отмены санкций со стороны Соединенных Штатов. Даже если бы президент Трамп склонялся к этому, Конгресс и политическая атмосфера так настроены против этого, что это было бы заблокировано. Потому я не думаю, даже такая попытка может произойти. С другой стороны, я не предусматриваю никаких новых санкций", - сказал он в ходе онлайн дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в пятницу

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По словам дипломата, на данном этапе тема коронавируса доминирует на повестке дня: люди волнуются из-за спада в экономике США, в глобальной экономике.

"Поэтому считаю, что идея новых санкций значительно ослабла", - добавил Волкер.

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США, Россия, Санкции, РФ, Курт Волкер.
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