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Украине посоветовали держаться в стороне от выборов в США

Украине посоветовали держаться в стороне от выборов в США
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Посол США считает, что Украине важно удержать поддержку обеих партий во время выборов в Штатах.

Для Украины важно держаться в стороне от внутренней американской политики, включая выборы президента в этом году.

Об этом заявил в пятницу в ходе онлайн дискуссии на Киевском форуме чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах Уильям Тейлор.

"У нас этот год - это год выборов. И для Украины важно держаться в стороне от наших выборов. Украине важно сосредоточиться на том, чтобы не поставить под угрозу свою поддержку обеих партий (республиканцев и демократов - ред.), которая была раньше и сейчас ", - сказал посол.

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Он уточнил, что в целом это означает, что Украина не должна вмешиваться во внутреннюю политику США.

Как известно, 25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Украина, США, Выборы, Президентские выборы, Дональд Трамп, Уильям Тейлор.
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