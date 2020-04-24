Украине посоветовали держаться в стороне от выборов в США

Новости мира:Посол США считает, что Украине важно удержать поддержку обеих партий во время выборов в Штатах.

Для Украины важно держаться в стороне от внутренней американской политики, включая выборы президента в этом году.

Об этом заявил в пятницу в ходе онлайн дискуссии на Киевском форуме чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах Уильям Тейлор.

"У нас этот год - это год выборов. И для Украины важно держаться в стороне от наших выборов. Украине важно сосредоточиться на том, чтобы не поставить под угрозу свою поддержку обеих партий (республиканцев и демократов - ред.), которая была раньше и сейчас ", - сказал посол.

Он уточнил, что в целом это означает, что Украина не должна вмешиваться во внутреннюю политику США.

Как известно, 25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.