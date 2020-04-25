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В США скончались уже более 51 тыс зараженных коронавирусом

В США скончались уже более 51 тыс зараженных коронавирусом
01:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Штатах количество жертв болезни COVID-19 превысило отметку в 51 тыс. человек

В Соединенных Штатах Америки количество жертв болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, превысило отметку в 51 тыс. человек.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который регулярно актуализирует статистику по распространению и последствий пандемии COVID-19 в мире.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тысяч летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, активных случаев насчитывается более 793 тысяч. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев, отмечается на сайте.

Драматичная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в штате Нью-Йорк, где 271,6 тысячи зараженных насчитали уже более 21 тыс. жертв.

Между тем в мире подтверждено уже более 2,76 миллиона случаев заражений коронавирусом, более 193 тыс. пациентов умерло от COVID-19, сообщается на сайте университета.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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США, Коронавирус, Covid-19.
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