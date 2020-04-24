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Более 26 миллионов человек в США остались без работы из-за коронавируса

Более 26 миллионов человек в США остались без работы из-за коронавируса
11:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В общем, из-за пандемии COVID-19 и принятых ограничительных мер в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 миллиона.

В США около 26 миллионов человек подали заявки на пособие по безработице за пять недель, прошедших с момента начала вспышки коронавируса, заставившего закрыться миллионы компаний.

Начиная с середины марта, работу потерял каждый шестой работник, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.

Экономисты прогнозируют, что в апреле уровень безработицы может достигнуть 20%.

Огромное количество сокращений рабочих мест ввергло экономику США в наихудший кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Некоторые экономисты говорят, что объем производства в стране может сократиться вдвое по сравнению с уровнем времен Великой рецессии, которая закончилась в 2009 году, пишет “Голос Америки”.

Административные меры, принятые для борьбы с эпидемией, вызвали бурные протестные действия в нескольких столицах штатов. Толпы людей требовали от власти возобновления деятельности предприятий. Некоторые губернаторы начали ослаблять ограничения, несмотря на предупреждения эпидемиологов о том, что ослаблять ограничения пока рано, иначе это может привести к рост заражений. В Джорджии уже в пятницу могут открыть тренажерные залы, парикмахерские и боулинг-клубы. В Техасе открыли доступ посетителей в парки. Тем не менее, эти выборочные послабления не приведут к росту рабочих мест, особенно если американцы предпочтут сидеть дома.

Большая часть жителей страны предпочитают сидеть дома и согласны с тем, что отмена правила социального дистанцирования может быть небезопасной.

Кроме того, многие малые компании, не сумевшие получить кредиты по федеральной программе помощи, уволят еще больше сотрудников. Общее число людей, получающих пособия по безработице, достигло рекордных 16 миллионов, превысив предыдущий максимум в 12 миллионов, установленный в 2010 году, сразу после окончания рецессии 2008-2009 годов. Эта цифра отражает только тех людей, которые сумели вовремя подать заявки на получение пособия по безработице и у которых эти заявки были одобрены.

В некоторых штатах многие уволенные работники сталкиваются с препятствиями при попытке подать заявление на получение пособий. Среди них миллионы фрилансеров, подрядчиков, рабочих и самозанятых людей – эти категории работников впервые в истории сейчас имеют право на пособие по безработице. Внезапные и масштабные увольнения произошли почти во всех отраслях экономики.

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По оценкам экономистов Федеральной резервной системы, больше всего рабочих мест сократилось в гостиницах и ресторанах - 4 миллиона с 15 февраля. Это почти треть всех людей, работающих в этой отрасли. В строительном секторе работу потеряли 9% от общего числа сотрудников Экономисты с ужасом ожидают публикации апрельского отчета Министерства труда о рынке рабочих мест. Экономисты JPMorgan прогнозируют потерю 25 миллионов рабочих мест.

Это почти втрое больше, чем за весь период Великой рецессии. Федеральный пакет помощи на сумму более 2-х триллионов долларов, подписанный президентом в прошлом месяце, позволил миллионам крупных компаний, подрядчиков и самозанятым людям получить право на пособие по безработице.

Но большинству штатов еще предстоит одобрить заявления на пособие по безработице – для этого необходимо срочно перепрограммировать специализированные сайты для подачи заявок, которые рухнули от внезапного наплыва посетителей. В результате многие люди, потерявшие работу, не считаются уволенными.

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США, Работа, Коронавирус, Covid-19.
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