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Трамп и Пенс рассказали о позитивных тенденциях в борьбе против COVID-19

Трамп и Пенс рассказали о позитивных тенденциях в борьбе против COVID-19
02:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Майк Пенс заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране в целом вызывает оптимизм.

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране в целом вызывает оптимизм, несмотря на то, что ожидается рост числа заболеваний.

"Мы наблюдаем очень позитивные тенденции в том, что касается числа госпитализаций, поступлений (пациентов - ИФ) в отделения интенсивной терапии", - сказал Пенс на пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что "по данным на сегодняшнее утро на коронавирус проверили уже 5,1 млн американцев".

Пенс пояснил, что именно в связи с увеличением числа тестов данные о числе заразившихся будут продолжать расти.

"Поскольку количество тестов (на предмет заражения коронавирусом - ИФ) увеличивается, число случаев выявления заболевания, естественно, также будет расти. Но люди не должны падать духом из-за этих показателей", - добавил вице-президент.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп также отметил позитивные тенденции в борьбе против COVID-19. В частности, он указал на то, что все больший процент тестов даёт отрицательный результат. "К примеру, на прошлой неделе около 38% тестов в Нью-Йорке давали положительный результат. А на этой неделе - 28%. Количество новых случаев заболевания за это период там снизилось на 50%, а количество летальных исходов - на 40%", - сказал он.

Трамп также рассказал, что США активно помогают и другим странам справиться с коронавирусной инфекцией. В частности, Вашингтон направляет аппараты ИВЛ в такие страны как Индонезия, Гондурас, Франция, Испания, Италия. Не исключил он и поставки в ФРГ, "если в этом будет потребность".

США по-прежнему значительно опережают другие страны по числу заболеваний коронавирусом и по количеству летальных исходов. В Вашингтоне при этом отмечают, что во многом такое "лидерство" связано как раз с тем, что США опережают другие страны и по масштабам тестирования на коронавирус.

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США, Коронавирус, Майк Пенс, Covid-19.
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