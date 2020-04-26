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Путин и Трамп в совместном заявлении вспомнили встречу на Эльбе

Путин и Трамп в совместном заявлении вспомнили встречу на Эльбе
04:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали совместное заявление к 75-й годовщине встречи войск СССР и США на Эльбе.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласовали совместное заявление к 75-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили пресс-службы Белого дома и Кремля.

“25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима”, — говорится в тексте заявления.

Путин и Трамп подчеркнули, что “дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать ради общей цели”.

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Справка: встреча на Эльбе — это эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе войска Первого Украинского фронта советской армии встретились с войсками Первой армии США. В результате встречи остатки вооруженных сил Германии были разделены на две части — северную и южную.

Напомним, Путин перенес дату окончания Второй мировой войны в России.

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США, Владимир Путин, СССР, Дональд Трамп, Встреча на Эльбе.
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