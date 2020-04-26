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СМИ: Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США

СМИ: Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США
08:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США рассматривают возможность отправить отставку министра здравоохранения.

Белый дом во время пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

Об этом сообщила в субботу газета Politico.

По информации источников газеты в вашингтонской администрации, в Белом доме недовольны тем, какие меры принимал руководитель ведомства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Критику также вызвало его решение уволить директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Министерстве здравоохранения США Рика Брайта, который участвует в разработке вакцины от COVID-19. Азар утверждал, что того повысили и перевели в Национальные институты здравоохранения. По мнению же Брайта, он был отправлен на менее престижную должность по политическим соображениям.

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Пост Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган. В Белом доме и Минздраве США не стали подтверждать эту информацию.

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США, Минздрав, Америка, Карантин.
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