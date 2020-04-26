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Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию

Отставка главы Минздрава США: Белый дом опроверг информацию
09:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Белом Доме опровергли информацию об отставке главы Минздрава США.

Администрация президента США опровергла сообщения о том, что во время пандемии коронавируса рассматривает возможность о снятии с должности министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

Об этом заявил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Министерство здравоохранения и социальных служб под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач, поставленных президентом, — приводит его слова агентство Bloomberg. — Любые спекуляции о сотрудниках безответствены и отвлекают от осуществляемого правительством ответа на COVID-19".

СМИ: Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США

Ранее газета Politico заявила со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, что Белый дом рассматривает возможность отправить главу МОЗ Алекса Азара в отставку. По сведениям источников в администрации американского лидера недовольны тем, какие меры принимал Азар в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Также в субботу материал о том, что власти США обсуждают идею отставки главы Минздрава, опубликовала газета The Wall Street Journal.

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США, Минздрав, Америка, Белый дом.
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