Власти США задумались о покупке акций энергетических компаний

Новости мира:Власти США могут выкупить акции энергетических компаний.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США допускают возможность покупки акций энергокомпаний, которые сейчас находятся в сложном финансовом положении.

Об этом сообщает Voice of America.

"Мы рассматриваем все возможные альтернативы", — заявил министр финансов США.

Отмечается, что энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители и ограничительные меры введении во время пандемии.

Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиним в Белом доме, заявил, что намерен оказать помощь отрасли.

Он также добавил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это сейчас делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.