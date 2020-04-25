Глава Минфина: Украина намерена вовремя погашать долговые обязательства

Новости Бизнеса:В Украине заявили, что страна готова вовремя погашать все задолженности.

Украина планирует вовремя погашать свои долговые обязательства в этом году и будет направлять на эти цели средства, которые планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ), а также от других зарубежных партнеров. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью агентству Reuters.

Так, в конце мая Украине предстоит погасить пятилетние внешние облигации на 1 млрд долларов, выпущенные под гарантии правительства США.

"Несмотря на кризис, вызванный распространением коронавируса, мы планируем выполнять наши долговые обязательства. Украина выполняет своевременно и в полном объеме свои финансовые обязательства, и мы не видим причин для отклонения от этого подхода в будущем", — добавил министр.

Он заверил, что правительство не собирается выходить на рынки капитала в этом году после того, как в январе разместило евробонды на сумму 1,25 миллиарда евро, что примерно достаточно для покрытия внешних коммерческих долговых обязательств.

"Учитывая, что остальные погашения внешнего государственного долга — это погашения официальным кредиторам, дальнейшее выполнение плана внешних заимствований мы планируем через получение финансирования от наших международных партнеров", — сказал министр.

Стоит отметить, что согласно бюджету 2020 года, Украина планирует занять более 9 млрд долларов из внешних источников, в то время как на внешние долговые платежи необходимо направить около 6,2 млрд долларов.

"Есть соглашение с МВФ, что в этом году средства, предусмотренные новой программой, будут поступать в бюджет, а не в резервы НБУ, как это было ранееах", — сказал Марченко.

По словам министра, Украина также завершает переговоры о получении кредита DPL (Development Policy Loan — займа для политического развития) от Всемирного банка и ведет активные переговоры о предоставлении поддержки Украине с другими партнерами.

Отметим, что Украина надеется подписать соглашение с МВФ в мае, что привлечет и других международных кредиторов.

В свою очередь, Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл.

Чтобы получить транш, парламент должен сначала принять закон, который не позволяет возвращать активы бывшим владельцам неплатежеспособных банков.

Ранее сообщалось, что глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил представителей МВФ к обсуждению законопроекта о банках.