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Вспышка коронавируса в открытом море: на американском эсминце USS Kidd возросло число зараженных

Вспышка коронавируса в открытом море: на американском эсминце USS Kidd возросло число зараженных
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество больных с коронавирусом на эсминце USS Kidd выросло почти в два раза.

На борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd почти вдвое возросло количество зараженных коронавирусом.

Об этом заявили в ВМС США, сообщает АР.

"Число моряков на корабле USS Kidd с подтвержденным заражением новым коронавирусом почти удвоилось, увеличившись с 18-ти по состоянию на пятницу до 33-ёх", - говорится в сообщении.

Эсминец с командой из 350 человек находится у тихоокеанского побережья Южной Америки.

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Его миссия связана с деятельностью по борьбе с наркоторговлей.

В заявлении ВМС США, опубликованном в субботу, говорится, что отправившаяся медицинская бригада продолжает проверять экипаж на коронавирус. Два моряка были эвакуированы в Соединенные Штаты.

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Эсминец USS Kidd стал вторым американским военно-морским кораблем, сообщившим о вспышке коронавируса пребывая в море.

Ранее на борту авианосца USS Theodore Roosevelt сообщили о более чем 850 случаях COVID-19 среди почти 5 000 членов экипажа, большую часть которых поместили на карантин на острове Гуам.

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ВМС США, Коронавирус, Covid-19, USS Kidd.
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