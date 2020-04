В аптеках Нью-Йорка будут тестировать на коронавирус

Новости мира:В Нью-Йорке в аптеках будут проводить тестирование на коронавирус.

В американском штате Нью-Йорк разрешат проводить диагностические тесты на обнаружение COVID-19 в аптеках.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Я подпишу распоряжение, разрешающее независимым фармацевтам проводить диагностические тесты на коронавирус", - отметил он.

I will sign an Executive Order allowing independent pharmacists to conduct diagnostic Coronavirus tests. This will unlock a network of over 5,000 pharmacies as COVID-19 testing locations. Social distancing measures still apply. This will help us meet new lab capacity.

Куомо указал, что благодаря этому проводить тесты на COVID-19 смогут более 5000 аптек. В то же время он напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

Как сообщалось, в США подтверждено более 960 тыс. случаев COVID-19, причем больше всего - почти 290 тыс. - именно в штате Нью-Йорк.

По последним данным, в мире зафиксировано 2,97 млн случаев заражения коронавирусом, из них почти 206 тыс. летальных, более 873 тыс. человек выздоровели.