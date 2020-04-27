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Выборы в США: Демократы отменили праймериз в штате Нью-Йорк

Выборы в США: Демократы отменили праймериз в штате Нью-Йорк
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз.

Демократическая партия США объявила в понедельник о решении отменить из-за эпидемии коронавируса проведение президентских праймериз в американском штате Нью-Йорк, они были запланированы на 23 июня, сообщило издание The Hil в понедельник.

По данным издания, в то же время в штате все еще планируют провести 23 июня промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы штата.

Демократические праймериз в штате раньше отложили - изначально они были намечены на 28 апреля.

Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн

Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором отменили праймериз. Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США. По состоянию на 27 апреля в штате диагностирован 293 991 случай заражения вирусом, 22 612 инфицированных скончались.

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Нью-Йорк, Коронавирус, Выборы 2020, Covid-19.
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