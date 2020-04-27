Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн

Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило три миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире коронавирус выявили у 3 002 303 человек.
Более 206 тысяч человек с COVID-19 умерли, около 870 тысяч человек выздоровели. Таким образом, прямо сейчас коронавирусной инфекцией болеют почти два миллиона человек.
Стоит отметить, что в архиве медицинских препринтов MedRxiv 23 апреля опубликовали самое крупное и точное исследование о смертности от коронавируса за первые 40 дней эпидемии на севере Италии.
Вывод итальянских ученых: коронавирус теоретически может убить около 1% населения страны вроде Италии.
В первую десятку зарегистрированных случаев вошли такие стран как:
США — 972 969 случаев;
Испания — 229 422 случая (согласно испанским данным по ПЦР-тестам — число больных меньшее);
Италия — 199 414 случаев;
Франция — 162 220 случаев;
Германия — 158 142 случая;
Великобритания — 154 038 случаев;
Турция — 110 130 случаев;
Иран — 91 472 случая;
Российская Федерация — 87 147 случаев;
Китай — 83 912 случаев.
В Украине на данный момент зафиксировано 9 009 случаев COVID-19, из них 220 летальных случаев.