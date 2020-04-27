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Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн

Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн
21:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире количество зараженных превысило 3 миллиона человек.

Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило три миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. 

Во всем мире коронавирус выявили у 3 002 303 человек. 

Более 206 тысяч человек с COVID-19 умерли, около 870 тысяч человек выздоровели. Таким образом, прямо сейчас коронавирусной инфекцией болеют почти два миллиона человек. 

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Стоит отметить, что в архиве медицинских препринтов MedRxiv 23 апреля опубликовали самое крупное и точное исследование о смертности от коронавируса за первые 40 дней эпидемии на севере Италии.

Вывод итальянских ученых: коронавирус теоретически может убить около 1% населения страны вроде Италии.

В первую десятку зарегистрированных случаев вошли такие стран как:

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  • США — 972 969 случаев;

  • Испания — 229 422 случая (согласно испанским данным по ПЦР-тестам — число больных меньшее);

  • Италия — 199 414 случаев;

  • Франция — 162 220 случаев;

  • Германия — 158 142 случая;

  • Великобритания — 154 038 случаев;

  • Турция — 110 130 случаев;

  • Иран — 91 472 случая;

  • Российская Федерация — 87 147 случаев;

  • Китай — 83 912 случаев.

В Украине на данный момент зафиксировано 9 009 случаев COVID-19, из них 220 летальных случаев.

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Заболевание, Карантин, Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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