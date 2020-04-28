США ужесточили ограничения на экспорт в три страны

Новости мира:США ввели ограничения на экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу.

Министерство торговли США ввело ряд ограничений на экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу американской продукции, которая может быть каким-либо образом использована в военных целях.

Об этом говорится в официальном заявлении минторговли США.

"Министерство торговли США объявило о новых мерах по контролю за экспортом с целью противодействия усилиям Китая, России и Венесуэлы получить американские технологии, которые могут быть использованы при разработке вооружения, военных летательных аппаратов или технологий наблюдения", - отмечается в заявлении.

При этом поясняется, что введенные ограничения касаются поставок товаров, рассчитанных для гражданских отраслей.

Как заявил в связи с этим министр торговли США Уилбур Росс, американская сторона учла последствия ведения бизнеса со странами, которые уже использовали закупленную гражданскую продукцию не по назначению, то есть в военных целях.

"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль и в целом таким образом навредить интересам США. Поэтому мы будем оставаться бдительными, чтобы американские технологии не попали не в те руки", - подчеркнул министр.

В ведомстве уточнили, что ограничения касаются полупроводникового оборудования, датчиков и других технологий, которые могут быть использованы в вооружении и военном оборудовании.

Контроль за соблюдением ограничений возложен на Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США.