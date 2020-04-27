В России количество зараженных коронавирусом стало больше, чем в Китае

Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19, общее число диагнозов в РФ достигло 87,14 тыс.

Почти 6,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, таким образом, общее число диагнозов в стране выросло до 87 147, и по этому показателю Россия обогнала Китай.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 693 (43,4%)", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в понедельник.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняет штаб. Между тем, в Китае по данным Университета Джона Хопкинса в настоящий момент 83 912 заболевших.

В Москве зарегистрирован 2871 новый случай коронавируса за сутки, следует из сообщения штаба. Общее число диагнозов в столице выросло до 45351.

За сутки в целом по России подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом, из них в Москве - 31. За весь период по России умерли 794 человека. Согласно уточнению оперативного штаба и пояснениям, которые дали журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, общее число летальных случаев в России было пересчитано: накануне, 26 апреля, сообщалось о 747 летальных исходах в целом по России, однако в данных была допущена ошибка, и верная цифра должна была быть на три единицы меньше - 744. В результате в понедельник сумма составляет 794, а не 797.

Кроме того, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, из них в Москве - 349, за весь период выписано по выздоровлению по России - 7 346, говорится в сообщении штаба.