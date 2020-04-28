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США рассматривает "варианты ответственности" для Китая

США рассматривает "варианты ответственности" для Китая
10:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп заявил о нескольких возможных "вариантах" ответственности Китая за распространение пандемии коронавируса.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом Доме, отвечая на вопрос, готовы ли США по примеру ФРГ, которая якобы выставила Пекину счет за вспышку COVID-19, предъявить претензии власти КНР. 

"Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", - подчеркнул президент США.

Также Трамп добавил, что в Соединенных Штатах Америки продолжается "серьезное расследование" поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.

По мнению Трампа, тогда "можно было остановить болезнь", предотвратив, таким образом, ее дальнейшее распространение по всему миру.

Как сообщалось, США сейчас является наиболее пораженным COVID-19 государством мира - всего там зафиксировано по состоянию на утро 28 апреля более 1 миллиона случаев заражения. В Китае же наоборот - болезнь уже практически утихла, а Ухань, бывший эпицентр COVID-19, уже разблокирован. Китайские власти ранее заявили официально о "победе над коронавирусом".

По состоянию на утро 28 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 3 064 000, включая более чем 211 000 летальных случаев.

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Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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