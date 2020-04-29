Covid-19: В США инфекция унесла жизни более 57 тысяч человек

Новости мира:В США количество больных COVID-19 уже перевалило за миллион человек.

По состоянию на 22:00 по киевскому времени в США насчитывается более 1 млн больных COVID-19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, собранные медицинским университетом имени Джона Хопкинса.

Так, отмечается, что в США зафиксировано уже 1 003 328 больных COVID-19. По данным университета имени Джона Хопкинса, в стране уже умерло 57 266 человек и 112 315 человек выздоровели.

В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс продолжает сохраняться наихудшая ситуация.

Всего в мире зафиксировано 3 090 844 больных COVID-19. Странами с наибольшим количество заболеваний продолжают оставаться США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.