Выборы в США: Клинтон поддержала Байдена

Бывшая первая леди США, глава Госдепартамента и экс-соперник Дональда Трампа на прошлых выборах президента, Хиллари Клинтон, публично выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена на последующих президентских выборах.
Об этом она заявила во вторник, во время совместного онлайн-включения с Байденом.
"Мне приятно стать частью вашей кампании – не только поддержать вас, но и помочь осветить много вопросов, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - отметила влиятельная представительница Демократической партии США.
Она подчеркнула, что считает Байдена настоящим лидером.
"Нам нужен лидер, президент, такой как Джо Байден", - подчеркнула Клинтон.
Напомним: бывший вице-президент США Джо Байден фактически остался единственным реальным кандидатом для получения номинации от Демократической партии на дальнейшее участие в выборах президента США. Его соперником от Республиканской партии остается нынешний глава Белого дома.