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Выборы в США: Клинтон поддержала Байдена

Выборы в США: Клинтон поддержала Байдена
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Хиллари Клинтон публично поддержала Джо Байдена на выборах президента США.

Бывшая первая леди США, глава Госдепартамента и экс-соперник Дональда Трампа на прошлых выборах президента, Хиллари Клинтон, публично выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена на последующих президентских выборах.

Об этом она заявила во вторник, во время совместного онлайн-включения с Байденом.

"Мне приятно стать частью вашей кампании – не только поддержать вас, но и помочь осветить много вопросов, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - отметила влиятельная представительница Демократической партии США.

Она подчеркнула, что считает Байдена настоящим лидером.

Выборы президента США: Пелоси поддержала Байдена (Видео)

"Нам нужен лидер, президент, такой как Джо Байден", - подчеркнула Клинтон.

Напомним: бывший вице-президент США Джо Байден фактически остался единственным реальным кандидатом для получения номинации от Демократической партии на дальнейшее участие в выборах президента США. Его соперником от Республиканской партии остается нынешний глава Белого дома.

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Хиллари Клинтон, Джо Байден, Выборы 2020.
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