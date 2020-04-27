Выборы президента США: Пелоси поддержала Байдена (Видео)

Новости мира:В связи с предстоящими выборами в США, Ненси Пелоси выступила и поддержала Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Байдена.

"Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США, поскольку он будет отличным президентом. Он знает, как делать работу", - заявила Пелоси.

Она напомнила, что именно Байден во время Великой рецессии работал над реализацией пакета мер стимулирования, который позволил создать и сохранить в стране миллионы рабочих мест.

Пелоси подчеркнула, что политик способен вывести США из кризиса, связанного с коронавирусом. "И когда мы сталкиваемся с коронавирусом, Джо был голосом разума и стойкости с четким планом вывести нас из этого кризиса", - сказала она.

Пелоси заявила, что Байден является лидером, "который является олицетворением надежды и мужества, чистоты и добродетели".

Как сообщалось, ранее экс-президент США Барак Обама поддержал Джо Байдена, который занимал в период его президентства должность вице-президента, как кандидата от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.