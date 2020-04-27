Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военных
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
"Буду стричься налысо": Лолита Милявская обрезала волосы (Видео)
"Буду стричься налысо": Лолита Милявская обрезала волосы (Видео)

Рекордный показатель: Карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии

Рекордный показатель: Карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии
14:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с карантнными мера в Ирлании подскочили продажи алкоголя.

В условиях карантина жители Ирландии рекордно увеличили потребление алкоголя, передает Irishtimes.com.

Так, за месяц жители страны потратили на алкогольные напитки 158 млн евро.

В частности, на вино ирландцы потратили 53 млн евро. Рост продаж составил 34%. 

Джонсон впервые после болезни появился на публике и обратился к нации: видео

В то же время, продажи игристых вин и шампанского упали на 1,1%. 

В целом, в марте 2020 года, по сравнению с мартом 2019 года, жители страны увеличили покупку алкоголя "домой" на 40%. 

Как сообщалось, австралийцы передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами. 

Влияние карантина: Как латвийцы изменили свои алкогольные предпочтения

По данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс". 

В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Ирландия, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Чем полезна перловая каша?
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
05 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совет ветеранов при Офисе Президента: Ермак инициирует создание
Совет ветеранов при ОП: Ермак инициирует создание
В Украине ожидаются сильные заморозки: какие регионы в опасности
В Украине ожидаются заморозки, местами - сильные
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь