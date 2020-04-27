Рекордный показатель: Карантин стимулировал рост продаж алкоголя в Ирландии

В условиях карантина жители Ирландии рекордно увеличили потребление алкоголя, передает Irishtimes.com.
Так, за месяц жители страны потратили на алкогольные напитки 158 млн евро.
В частности, на вино ирландцы потратили 53 млн евро. Рост продаж составил 34%.
В то же время, продажи игристых вин и шампанского упали на 1,1%.
В целом, в марте 2020 года, по сравнению с мартом 2019 года, жители страны увеличили покупку алкоголя "домой" на 40%.
Как сообщалось, австралийцы передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами.
По данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем "снимают стресс".
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.
Параллельно, отечественные компании стали производить больше водки и коньяка.