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"Я могу многое": Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию

"Я могу многое": Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию
08:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По мнению Трампа, Китай "сделает все", чтобы не дать ему победить на следующих выборах

Американский президент Дональд Трамп обвиняет в глобальной пандемии Китай.

Об этом сообщает Reuters после общения с лидером США.

В интервью агентству в Овальном кабинете Трамп жестко говорил о КНР и сказал, что рассматривает различные варианты с точки зрения последствий для Пекина из-за вируса.

"Я могу многое", – добавил Трамп.

По словам журналистов, американский президент возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая унесла жизни по меньшей мере 60 тысяч граждан США и привела экономику страны к глубокой рецессии, ставя под угрозу еще один четырехлетний срок президентства Трампа.

США рассматривает "варианты ответственности" для Китая

По мнению Трампа, Китай "сделает все", чтобы не дать ему победить на следующих выборах, в то же время КНР поддерживает его оппонента Джо Байдена.

Как сообщалось, по состоянию на 5:30 30 апреля в США зарегистрировали уже 1 039 909 больных коронавирусом. Всего в мире – 3 193 886.

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Все по теме:

Китай, США, КНР, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.
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