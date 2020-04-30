"Я могу многое": Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию

Новости мира:По мнению Трампа, Китай "сделает все", чтобы не дать ему победить на следующих выборах

Американский президент Дональд Трамп обвиняет в глобальной пандемии Китай.

Об этом сообщает Reuters после общения с лидером США.

В интервью агентству в Овальном кабинете Трамп жестко говорил о КНР и сказал, что рассматривает различные варианты с точки зрения последствий для Пекина из-за вируса.

"Я могу многое", – добавил Трамп.

По словам журналистов, американский президент возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая унесла жизни по меньшей мере 60 тысяч граждан США и привела экономику страны к глубокой рецессии, ставя под угрозу еще один четырехлетний срок президентства Трампа.

По мнению Трампа, Китай "сделает все", чтобы не дать ему победить на следующих выборах, в то же время КНР поддерживает его оппонента Джо Байдена.

Как сообщалось, по состоянию на 5:30 30 апреля в США зарегистрировали уже 1 039 909 больных коронавирусом. Всего в мире – 3 193 886.