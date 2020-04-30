СМИ: В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с десятками тел

Новости мира:В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика, в которых находилось более 60 трупов, возле похоронного бюро в Бруклине.

В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как сообщается, автомобили были припаркованы около похоронного бюро в Бруклине. Полицейских на место вызвали местные жители, которые почувствовали ужасный запах, исходивший от грузовиков.

"Когда прибыла полиция, они сделали ужасное открытие. Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает издание.

Остается неясным, сколько людей, найденных сложенными в мешки, умерли в результате пандемии коронавируса, заявили власти.

Издание также сообщает, что в результате пандемии, похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку. Полицию вызвали из-за ужасного запаха, который исходил от грузовиков.

"В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.