В США написавшую эссе "Как убить мужа" женщину обвинили в убийстве супруга

Новости мира:Мотивом преступления могла стать страховка в размере миллиона долларов.

Американская писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, которая является автором пособия "Как убить мужа", обвиняется в убийстве собственного супруга Дэна Брофи.

Об этом сообщает People.

Мотивом преступления могла стать страховка в размере миллиона долларов.

В ноябре 2011 года Нэнси Крэмптон-Брофи написала рассказ-пособие "Как убить мужа".

Дэн Брофи, работавший шеф-поваром, был убит 2 июня 2018 года выстрелом из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде. Нэнси задержали спустя три месяца.

По данным прокурора, в последние годы семейство Брофи испытывало финансовые проблемы. Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере 1,15 миллиона долларов. Кроме того, пара скопила капитал в размере 312 тысяч долларов.

По версии обвинения, Нэнси в случае гибели мужа должна была получить все деньги. Она якобы намеревалась продать дом и отправиться в путешествие, но своей вины писательница не признает.

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