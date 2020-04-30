В Харькове полиция задержала женщину, которая несла в пакете голову дочери

Новости Украины:. Сегодня утром в Харькове задержали обнаженную женщину с ножом, которая несла в пакете отрубленную голову.

В Харькове правоохранители задержали обнаженную женщину с ножом и пакетом. Впоследствии оказалось, что в пакете она несла отрезанную женскую голову. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина была в неадекватном состоянии. Она отказалась объяснять и рассказывать, что произошло.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - говорится в сообщении.

Как сообщает УНН, во время проведения следственных действий в квартире задержанной было обнаружено обезглавленное тело ее 13-летней дочери.

Вскоре в полицию обратился 40-летний житель села Подворки, который живет со своей 38-летней сестрой и ее 11-летней дочерью. Утром в одной из комнат дома он обнаружил обезглавленное тело своей племянницы.

Правоохранители продолжают устанавливать все детали.