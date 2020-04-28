Разыскивали почти сутки: на Харьковщине нашли мертвой шестилетнюю девочку (Видео)

Новости Украины:В Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю девочку.

В Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю девочку, которую разыскивали почти сутки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Девочка пропала 26 апреля. На ее поиски были привлечены около полутысячи человек.

"В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГУ, волонтеры, представители местной власти, общественность", - отметили в полиции.

По словам родных, девочка гуляла вместе с двоюродным братом-сверстником: мальчик ездил на велосипеде, девочка бегала, и домой один ребенок не вернулся. Известно, что девочка жила с родителями в Харькове, но раньше в селе проводила лето.