Ущерб в 200 тысяч: ГБР вручило подозрение военнослужащему в районе ООС

Новости Украины:Военнослужащего подозревают в присвоении около 200 тысяч грн воинской части.

Бывшему заместителю начальника финансово-экономической службы воинской части в районе проведения ООС сообщено о подозрении в присвоении средств воинской части в сумме около 200 000 грн.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника финансово-экономической службы воинской части в районе проведения операции объединенных сил. Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, подозреваемый, имея доступ к распределению и начисления денежного довольствия и иных причитающихся военнослужащим выплат, безосновательно перечислял на собственный личный карточный счет денежные средства.

"В результате незаконных действий военнослужащего государству нанесен ущерб в сумме около 200 000 гривен", - отмечается в сообщении.