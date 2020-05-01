В ООН хотят узнать о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Новости мира:Антониу Гутерреш не знает о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Глава ООН Антониу Гутерреш ответил на вопросы журналистов о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает сайт ООН.

"Мы не располагаем никакой информацией с КНДР о состоянии Ким Чен Ына".

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напоминаем, эксперты изучили проблемы со здоровьем, имеющиеся у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и оценили угрозу, которую представляют для его состояния его собственные вредные привычки.