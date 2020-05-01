Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае
Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

В США за сутки от коронавируса умерли более 2,5 тыс. человек

В США за сутки от коронавируса умерли более 2,5 тыс. человек
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Уровень смертности от COVID-19 в Соединенных Штатах в ночь на пятницу превысил отметку 63 тысяч человек.

Соединенных Штатах Америки за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 2 тыс. 552 человека.

Об этом свидетельствуют данные Медицинского университета имени Джона Хопкинса.

Так, по официальной статистике, в США зафиксировано 63 006 умерших. В то же время, общее количество пациентов, у которых подтвердились тесты на наличие COVID-19, составляет 1 069 664 человека. При этом, по меньшей мере 153 947 человек выздоровели полностью.

Самая критическая ситуация в США продолжает наблюдаться в штате Нью-Йорк. Только в одном городе Нью-Йорк Сити, по статистике, умерли более 18 тысяч человек.

Американские ученые нашли лекарство, которое эффективно при лечении COVID-19

Высокие показатели заболеваемости и смертности также зафиксированы в штатах Нью-Джерси, Иллинойс, Мичиган, Калифорния.

Напомним: по данным Worldometer, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в США, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
05 С мая украинцам проиндексируют пенсии: средний размер повышения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Дожди, грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае
Грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь