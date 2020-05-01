В США за сутки от коронавируса умерли более 2,5 тыс. человек

Новости мира:Уровень смертности от COVID-19 в Соединенных Штатах в ночь на пятницу превысил отметку 63 тысяч человек.

Соединенных Штатах Америки за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 2 тыс. 552 человека.

Об этом свидетельствуют данные Медицинского университета имени Джона Хопкинса.

Так, по официальной статистике, в США зафиксировано 63 006 умерших. В то же время, общее количество пациентов, у которых подтвердились тесты на наличие COVID-19, составляет 1 069 664 человека. При этом, по меньшей мере 153 947 человек выздоровели полностью.

Самая критическая ситуация в США продолжает наблюдаться в штате Нью-Йорк. Только в одном городе Нью-Йорк Сити, по статистике, умерли более 18 тысяч человек.

Высокие показатели заболеваемости и смертности также зафиксированы в штатах Нью-Джерси, Иллинойс, Мичиган, Калифорния.

Напомним: по данным Worldometer, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.