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СМИ: США готовят против Китая санкции за коронавирус

СМИ: США готовят против Китая санкции за коронавирус
09:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США разрабатывают масштабный пакет наказания, в том числе санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Власти Соединенных Штатов работает над масштабным пакетом наказания, в том числе санкций против Китая за его умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказание Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Сам президент Трамп и его избирательная кампания неоднократно обвиняли Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространения эпидемии COVID-19. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании Трампа, уверяют источники.

При этом, по информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают внедрение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмены долговых обязательств США, а также разработка новой торговой политики".

Один из членов администрации при этом отметил, что сейчас существует потребность запустить американскую экономику.

"Я могу многое": Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию

"Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются достойными наказания", - подчеркнул чиновник.

Напомним: после введения администрацией Дональда Трампа изменений в торговой политике США, отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились. В настоящее время обе страны работают над всеобъемлющим мирным соглашением в сфере торговли.

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Китай, США, Санкции, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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