СМИ: США готовят против Китая санкции за коронавирус

Новости мира:В США разрабатывают масштабный пакет наказания, в том числе санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Власти Соединенных Штатов работает над масштабным пакетом наказания, в том числе санкций против Китая за его умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказание Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Сам президент Трамп и его избирательная кампания неоднократно обвиняли Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть распространения эпидемии COVID-19. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании Трампа, уверяют источники.

При этом, по информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают внедрение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмены долговых обязательств США, а также разработка новой торговой политики".

Один из членов администрации при этом отметил, что сейчас существует потребность запустить американскую экономику.

"Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются достойными наказания", - подчеркнул чиновник.

Напомним: после введения администрацией Дональда Трампа изменений в торговой политике США, отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились. В настоящее время обе страны работают над всеобъемлющим мирным соглашением в сфере торговли.