"Мы начнем немного двигаться": Трамп намерен съездить в Аризону

Новости мира:Трамп возобновит поездки по стране со следующей недели.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях возобновить поездки по стране уже со следующей недели. Планируется, что первой его поездкой станет штат Аризона.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Думаю, я поеду в Аризону на следующей неделе, жду этого с нетерпением... И я собираюсь, я надеюсь, вскоре еще в Огайо... Мы начнем немного двигаться. Надеюсь, это не будет в далеком будущем, когда у нас будут масштабные турне, и люди будут сидеть рядом друг с другом", - заявил Трамп во время круглого стола с представителями бизнеса.

Отмечается, что президент США почти месяц находился в Белом доме, ограничив передвижение из-за вспышки коронавируса.

Издание отмечает, что Аризона является важным штатом во время президентских выборов, которые должны состояться в США в ноябре этого года.

Как сообщалось ранее, в США зарегистрировано 1 095 210 случаев COVID-19, в том числе 63 861 летальный случай.