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Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир

Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
16:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:ЕС подсчитал убытки от пандемии COVID-19.

Коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику - вторую по величине в мире после американской - в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. Худшие ожидания оправдываются: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир. Об этом пишет ВВС Украины, передает УНН.

"ЕС больше других на Западе пострадал от коронавируса и ввел жесткий карантин. Теперь он собирает плоды эпидемии. Согласно последним данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года", - пишет издание.

Как указано, такими темпами она упадет на 13% в год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.

Общий карантин сковал ЕС только в марте, и главный удар по карману граждан и бизнеса придется на текущий второй квартал. Если вирус не отступит во второй половине года, и экономика не начнет восстанавливаться, общий ущерб будет еще более существенным, говорится в статье.

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Европейский центробанк допускает, что падение ВВП по итогам года достигнет 12% в странах обращения. В Еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза, и на них приходится 85% экономики ЕС, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП.

"Скорость и глубина падения экономики беспрецедентны для мирного времени. Масштаб спада будет полностью зависеть от того, сколько продлится карантин и насколько успешными окажутся меры поддержки людей и бизнеса", - сказала глава центробанка Кристин Лагард.

В США - ведущую экономику мира - коронавирус пришел позже и навредил ей пока не так сильно. Американский ВВП сократился на 1,2% в квартальном исчислении по сравнению с падением на 3,5% в ЕС. Если экстраполировать на весь год, как принято у статистиков в США, годовые темпы падения европейской экономики в первом квартале превысили 13%, тогда как Америка ограничилась скромными 4,8%.

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По итогам года Европа еще больше отстанет от конкурентов. По оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира - Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).

НБУ на фоне пандемии прогнозирует сокращение ВВП Украины во втором квартале на 11%, по итогам года - на 5%.

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ЕС, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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