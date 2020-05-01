Президент ПАСЕ: Незаменимость прессы в очередной раз была подтверждена во время кризиса COVID-19

Новости мира:Президент ПАСЕ говорит, что власть должна считать журналистов союзниками в противостоянии COVID-19.

Правительства должны считать журналистов своими союзниками в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая.

"Незаменимость прессы в очередной раз была подтверждена во время кризиса COVID-19. Медиа выполняют чрезвычайно важную миссию информирования, разъяснения и анализа. Власть должна видеть их своими союзниками", - подчеркнул президент ПАСЕ.

В то же время, по его словам, в условиях кризиса свобода медиа в некоторых странах оказалась под угрозой.

"Кажется, что некоторые правительства хотят воспользоваться кризисом с целью укрепления своего влияния на сферу коммуникации и управления информацией, которую могут получать граждане", - отметил Дамс.

Президент ПАСЕ подчеркнул, что обязанностью парламентариев является защитить свободу СМИ и обеспечить безопасность журналистов.

Он напомнил, что в системе Совета Европы действует платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов.