Президент ПАСЕ: Незаменимость прессы в очередной раз была подтверждена во время кризиса COVID-19

Правительства должны считать журналистов своими союзниками в борьбе с коронавирусом.
Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая.
"Незаменимость прессы в очередной раз была подтверждена во время кризиса COVID-19. Медиа выполняют чрезвычайно важную миссию информирования, разъяснения и анализа. Власть должна видеть их своими союзниками", - подчеркнул президент ПАСЕ.
В то же время, по его словам, в условиях кризиса свобода медиа в некоторых странах оказалась под угрозой.
"Кажется, что некоторые правительства хотят воспользоваться кризисом с целью укрепления своего влияния на сферу коммуникации и управления информацией, которую могут получать граждане", - отметил Дамс.
Президент ПАСЕ подчеркнул, что обязанностью парламентариев является защитить свободу СМИ и обеспечить безопасность журналистов.
Он напомнил, что в системе Совета Европы действует платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов.