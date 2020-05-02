США усиливают кибербезопасность своей энергосистемы

Новости мира:США планируют снизить риск кибератак усиливая безопасность энергосистем.

Дональд Трамп своим указом разрешил ограничивать закупку импортного оборудования для системы электроснабжения США – чтобы снизить риск кибератак из-за границы.

Указ обнародован на сайте Белого дома.

"Иностранные противники все чаще используют уязвимые места в системе электроснабжения США, которая поддерживает нашу национальную оборону, жизненно важные службы по чрезвычайным ситуациям, критически важную инфраструктуру, экономику и наш образ жизни. Эта система является целью для тех, кто стремится совершить злонамеренные действия против Соединенных Штатов и американского народа", - отмечается в документе.

Как указывается, угроза исходит прежде всего от потенциальных кибератак, которые могут создать значительные риски для национальной экономики, здоровья и безопасности людей, а также обороноспособности государства.

Своим указом Трамп наделил министра энергетики полномочиями запрещать приобретение, ввоз, передачу или установку энергетического оборудования от государств-противников, чтобы предотвратить возможные диверсии против системы электроснабжения США.

Напомним, в документах, определяющих стратегию национальной безопасности США, главными соперниками называются Россия и Китай. Об этом говорится, в частности, в выводах Национальной разведки Соединенных Штатов, а также Пентагона и других структур, принадлежащих к сфере нацбезопасности.