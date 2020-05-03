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Американский биолог: Цифры по коронавирусу могут быть занижены в 10 раз

Американский биолог: Цифры по коронавирусу могут быть занижены в 10 раз
01:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Если человек просто кашляет, он не станет обращаться в больницу, а значит, останется за пределами статистики, отметил ученый.

Общее количество больных коронавирусом в мире может составлять по меньшей мере 100 миллионов человек.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал доктор биологических наук из США, профессор Константин Чумаков. По его словам, официальная статистика инфицированных может быть занижена в 10-12 раз из-за того, что большинство из них не обращаются за медицинской помощью.

"В штате Нью-Йорк зараженных 260 тысяч (по состоянию на момент записи интервью 24 апреля. – ред.), но по подсчетам, антитела к этому вирусу есть уже у 3 млн человек. Это значит, они уже были заражены. Разница – в 10-12 раз. Если такая пропорция по всему миру, не удивлюсь, что с вирусом познакомилось уже около 100 миллионов человек. По меньшей мере, официальная статистика занижена в 10 раз (по состоянию на 1 мая – 3 млн 344 тыс. – ред.). Она показывает тяжелые случаи", – отметил профессор.

По его словам, если человек просто кашляет, он не станет обращаться в больницу, а значит, останется за пределами статистики.

Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется

"Количество тех, у кого есть антитела к вирусу, примерно от 50 до 80 раз больше, чем об этом говорит официальная статистика больных. Это очень хорошая новость. Она означает – вирус вовсе не такой злой, как показалось сначала. Даже сейчас, несмотря на то, что эпидемия бушует уже два месяца, в тех же США количество смертей все равно меньше, чем от сезонного гриппа", – уточнил он.

Напоминаем, ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.

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США, Статистика, Коронавирус, Биолог, Covid-19.
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