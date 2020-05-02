Главный инфекционист США о коронавирусе: Я почти уверен, что он вернется

Новости мира:Главный инфекционист Белого дома сказал, когда ждать вторую волну COVID-19.

Несмотря на то, что темпы распространения коронавируса постепенно уменьшаются в ряде стран после прохождения пика, американские ученые советуют пока не планировать массового досуга и предупреждают о второй волне уже осенью.

Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, сообщает CNN.

"Я почти уверен, что он вернется, потому что вирус обладает высокой способностью передаваться, и он распространен во всем мире", - отметил Фаучи.

В то время, как поведение нынешнего коронавируса SARS-CoV-2 еще не изучено в полной мере, ученые делают выводы о "тяжелых" осени и зиме на основе знаний о других известных четырех типах коронавирусов, первый из которых был обнаружен в 1960-х годах. Заболевание, как правило, достигают пика с началом зимнего периода. Ученые ожидают, что новый коронавирус будет иметь подобную динамику.

Если это произойдет, вторая волна вируса вернется к началу сезона гриппа, который в последнее время является разрушительным для здоровья населения во многих странах.

По последним данным, обнародованным Медицинским университетом имени Джона Хопкинса, в США насчитывается более 1 млн 107 тыс. выявленных больных COVID-19. Из них более 65,2 тыс. умерли, еще более 164 тыс. выздоровели полностью.