Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Трамп рассказал, когда в США создадут вакцину от коронавируса

Трамп рассказал, когда в США создадут вакцину от коронавируса
04:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дональд Трамп уверен, что вакцину от коронавируса создадут в США уже в конце года.

Специалисты в США, скорее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.

Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

“Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса до конца года”, — сказал американский лидер. “Мы активно работаем над этим”, — заверил Трамп.

В субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса до января 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений власти по COVID-19, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 66,5 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава Германии заявил, что разработка вакцины против коронавируса может длиться годы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вакцина, Президент, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
04 В Киеве перекроют еще один путепровод
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь