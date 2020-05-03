Германия будет финансировать разработку вакцины против CОVID-19

Новости мира:Ангела Меркель сообщила, что Германия будет принимать участие в разработке вакцины против коронавируса.

Создание вакцины против коронавирусной инфекции является задачей всего мира, и Германия готова принимать в этом участие как возможностями своих лабораторий, так и деньгами.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеоподкасте.

«Германия берет на себя ответственность, и именно поэтому мы обеспечим, чтобы вакцина - когда она будет разработана - принесла пользу всем. Чтобы необходимые лекарства и диагностические возможности принесли пользу как можно большему количеству людей... Германия сделает весомый финансовый вклад», - пообещала Меркель.

Впрочем, она не стала называть конкретные цифры. Возможно, они станут известны 4 мая, во время видеоконференции доноров для разработки вакцины, одним из организаторов которой, вместе с ВОЗ, выступает Германия.

Меркель также отметила, что в работе необходима активная координация с другими странами, а ключевую роль в этом процессе играет Всемирная организация здравоохранения.

Работать над созданием вакцины приходится в условиях острой нехватки времени и с большим напряжением усилий, однако это «одна из самых благородных задач - спасти миллионы жизней во всем мире», сказала политик.

Канцлер ФРГ приветствовала тот факт, что силы объединяют не только правительства, но и частные фонды, такие как Фонд Мелинды и Билла Гейтса, а также производители вакцин и медицинских препаратов.